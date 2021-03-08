شاومي تُطلق شاشة بحواف نحيفة

أماطت شركة شاومي الصينية اللثام عن شاشة جديدة بحواف نحيفة أطلقت عليها Redmi Display 27.

وزودت الشركة الصينية الشاشة بلوحة IPS مقاس 27 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 75 بيكسل، وزمن استجابة 6 مللي بالثانية، وستحتوي الشاشة على منفذ HDMI 1.4، منفذ VGA لتوصيل الرأس، وسماعة AUX.

وقالت الشركة الصينية إنّ درجة السطوع في شاشتها الجديدة 300 نيت في المتوسط، مع نسبة تباين 1000:1 وتمتاز بتغطية نطاق الألوان Srgb بالكامل.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية