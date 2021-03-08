أصالة نصري تدخل عالم التمثيل

أكد المنتج المصري جمال العدل اتفاقه مع الفنانة السورية أصالة نصري، على إنتاج مسلسل من بطولتها.

وقال المنتج المصري في لقاءٍ تلفزيوني إنّه التقى النجمة السورية التي تربطه بها علاقة صداقة قوية، وطرح عليها تقديم مسلسل من بطولتها مكون من 8 إلى 10 حلقات تدخل من خلاله عالم التمثيل والدراما.

وأشار العدل لامتلاك أصالة قدرات تمثيلية كبيرة أظهرتها في تصوير أعمالها الفنية الأخيرة، لا سيما أغنية شامخ.

وقال العدل إنّ المطربة السورية أبدت إعجابها بالفكرة، وأنّه يعمل حالياً على التحضير للعمل الذي ستلعب فيه دور مطربة.

يذكر أنّ المنتج أكد بأنّ المسلسل لن يروي السيرة الفنية للنجمة السورية.

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