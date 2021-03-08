إصابة ستيفاني صليبة بفيروس كورونا

أكدت مصادر مقربة من النجمة اللبنانية ستيفاني صليبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للحجر الصحي.

وأشارت المصادر إلى أنّ النجمة اللبنانية قد اجتازت المرحلة الصعبة، وبأنّ صحتها آخذة في التحسن بعدما عانت في البداية من العلامات الواضحة للإصابة بالفيروس السريع الانتشار.

وبسبب إصابتها بالكوفيد 19 قامت النجمة اللبنانية بتأجيل تصوير مشاهدها في المسلسل المشترك داون تاون، حتى تتماثل للشفاء منه.

ومسلسل دان تاون من تأليف محمود إدريس، وإخراج زهير قنوع، وبطولة كلّ من سامر إسماعيل، عبد المنعم عمايري، ستيفاني صليبة، أمل بشوشة، بالإضافة لمجموعة من نجوم الدراما في سوريا ولبنان، ومن المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الساحر، الذي توقف تصويره بعد انتشار فيروس كورونا.

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