أسترالي يفاجأ بوجود عنكبوت في منزله

تفاجأ رجل أسترالي يعيش في بلدية موسمان الواقعة في مدينة سيدني الأسترالية، بوجود عنكبوت ضخم في أحد مصافي منزله.

وعلى الفور قام الرجل بالتقاط صورة للعنكبوت ونشرها على الإنترنت، وطلب من رواد الإنترنت المعونة من أجل التصرف معه.

وحصل المنشور على مجموعة كبيرة من التعليقات التي كانت بعضها طريفة، حيث قال بعضهم إنّ هذا العنكبوت من نوع العنكبوت الذئب غير المؤذي، في حين طلب البعض منهم حرق المنزل.

يذكر أنّ عناكب الذئب تعدّ من أكثر أنواع العناكب انتشاراً في أستراليا، وهي عناكب صيادة أرضية لا تصطاد بالشباك، وإنّما تجلس مرتقبة فريستها لتنقض عليها.

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