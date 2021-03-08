نيكولاس كيج ينشر صور زفافه الخامس

نشر الفنان الأمريكي نيكولا كيدج صور زفافه من اليابانية ريكو شيبانا، والذي أقيم في 16 فبراير الماضي بحضور المقربين وزوجته السابقة أليس كيم وابنهما كال.

وكان النجم الأمريكي قد التقى بريكو البالغة من العمر 26 عاماً في اليابان قبل حوالي العام، قبل أن يعلن الثنائي عن خطوبتهما في أغسطس الماضي.

وبعد ذلك طلب الفنان الحصول على رخصة للزواج ليقيمه في اليوم الذي يوافق ميلاد والده.

والتزم جميع الحضور بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتمنوا السعادة للزوجين.

يذكر أنّ هذا الزواج هو الخامس للنجم الأمريكي الذي سبق له الزواج من باتريشيا أركيت، ليزا ماري بريسلي، أليس كيم، وأريكا كويكي.

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