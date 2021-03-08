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كلاب بيتبول تودي بحياة رجل برازيلي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لقي البرازيلي دي ماسيدوبيريرا البالغ من العمر 46 عاماً حتفه، بعدما هاجمته 7 كلاب بيبتول أثناء ممارسته الرياضة الصباحية في منطقة لاغيدوفيو الريفية الواقعة جنوب البرزايل.

حيث تفاجأ الرجل بهروب الكلاب المتوحشة من المزرعة وانقضاضها عليه، حيث التهمت وجهه وتركت جمجمته عارية، قبل أن يقوم الناس بإنقاذه من بين أنيابها ونقله إلى مستشفى سانتا كروز وسط بينها وليتوفى فيه متأثراً بإصابته.

وعلى الفور توجهّت عائلة الضحية لمربي الكلاب الذي لم يتم التعرف عليه، وقالوا إنّه فشل في الحفاظ على حيواناته بشكل سليم، وهذا ما أدى لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

يذكر أنّ البرازيل شهدت الأسبوع الماضي هجوماً شنه كلبان على امرأة فاقدة للبصر، الأمر الذي أدى لانهيارها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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