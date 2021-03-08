رينج تطلق جرس باب ذكي بوظيفة عين الطائر

كشفت شركة رينج التابعة لشركة أمازون عن جرس باب ذكي بتقنية الرادار، ووظيفة عين الطائر لرصد الحركة، أطلقت عليه Video Doorbell Pro2.

وزودت الشركة الأمريكية جرسها الجديد بكشف ثلاثي الأبعاد مبتكر للحركة باستخدام تقنية الرادار، قادر على اكتشاف الحركة في المنطقة المحددة بشكل أوتوماتيكي، مع إمكانية تنبيه المستخدم عبر إشعار Alexa.

ويتميز الجهاز الجديد بوظيفة عرض عين الطائر، حيث يتم عرض صورة جوية افتراضية لنطاق التصوير، والتي يمكن من خلالها معرفة منشأ الحركة.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ كاميرتها الجديدة تقوم بتسجيل مقاطع فيديو بدقة 1536 بيكسل، وميكرفون Array الجديد الذي يقلل من تشويش الصوت لتشغيل الصوت والفيديو بشكل أوضح.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الجرس الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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