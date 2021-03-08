فوائد عديدة للمحار تعرّف عليها

أكدت الجمعية الألمانية احتواء المحار على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، ودعت الناس للحرص على تناوله في وجباتهم.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ المحار غني بالزنك المفيد لعمليات الأيض في الجسم، والذي يقوي الجهاز المناعي، ويزيد من الخصوبة، ويرفع مستوى هرمون الذكورة التستوستيرون.

وأوضحت أنّ المحار يتميز باحتوائه على كمية قليلة من السعرات الحرارية، حيث تحتوي كل 100 غرام منه على 66 سعرة حرارية فقط، وهذا ما يجعله مفيد جداً للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية.

وأشارت الجمعية الألمانية لغنى المحار باليود، البروتين عالي القيمة، النحاس، بالإضافة إلى السيلينيوم.

ودعت الجمعية الألمانية النّاس للحرص على تناول المحار لمرة واحدة على الأقل في الشهر الواحد.

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