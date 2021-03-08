جرب تناول ملعقة من العسل مع القهوة يومياً.. والنتائج مذهلة

من الممكن أن يعود تناول ملعقة من العسل يومياً بالكثير من النتائج المذهلة على الجسم. وهو ما لا يعرفه الكثيرون. فهذا النوع من الأطعمة يحتوي على الكثير من المغذيات التي يمكن أن تعزز قوة الجسم وتساعده على أداء وظائفه المختلفة بالطريقة الصحيحة. ولهذا تنصح الخبيرة كاثرين فلوران، في حديث إلى موقع “جورنال دو فام” الفرنسي بضرورة تناول ملعقة من العسل في الصباح يومياً للحصول على نتائج مذهلة.

فوائد العسل يومياً

من المهم جداً تناول العسل مع قهوة الصباح يومياً. فهو يحتوي على الفيتامين B وC. كما أنه غني بالغلوكوز والفركتوز الضروريين لتغذية العضلات وتحفيز الجسم على إنتاج الطاقة، وهو يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة وخصوصاً الفلافونويدات المهم لحماية الجسم من الشوارد الحرة والسموم الضارة.

1 يحفز جهاز المناعة: وهو ما أشار إليه الطبيب بيكر في حديث إلى موقع “سانتي ماغازين”، حيث أشار إلى أن تناول العسل في الصباح يومياً مهم جداً للحماية من العدوات. ولهذا نصح بتناوله خصوصاً في أيام الشتاء أي في مواسم الأمراض الفيروسية المختلفة.

2 يزيد الطاقة: وهو مهم للأشخاص الرياضيين. ويعود السبب إلى أنه يحتوي على الغلوكوز والفركتوز اللذين يمكن الجسم امتصاصهما بسهولة.

3 يساعد على علاج أمراض الجهاز التنفسي، وخصوصاً التهاب القصبة الهوائية المزمن، فهو يتمتع بخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات بحسب ما يشير إليه مقال نشر في دورية “فارماكوغنوزي ريسيرش”.

4 يحارب التعب: فهو غني بالمعادن ولهذا يمكن تناوله في حال الشعور بالإرهاق. وفي هذه الحالة يشير الخبراء إلى أنه من الأفضل تناول العسل الذي يحتوي على زهر شجرة الكستناء.

5 علاج الاضطرابات الهضمية: من الممكن أن يعود تناول العسل مع القهوة في الصباح بنتائج مذهلة على مستوى الجهاز الهضمي أيضاً. فهو يحد من حدوث النفخة ويساعد على تحفيز عملية الهضم.

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