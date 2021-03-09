باحثون أمريكيون يواجهون السرطان بالإسفنج البحري

تمكّن علماء أمريكيون من عزل مركب كيميائي من إسفنجة بحرية، واكتشفوا أنه مفيد في التصدي لمرض السرطان.

وقال الباحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك الأمريكية: أسفر اختبار المركب “3،10-ديبروموفاسكابليسين” عن نتائج مذهلة، حيث استطاع الوصول بخلايا سرطان البروستاتا إلى الموت، وتبين كذلك أن هذا المركب يتفاعل بصورة أكثر من رائعة مع العديد من الأدوية المضادة للسرطان المعتمدة فعليًا على مستوى العالم.

ونجح الباحثون في عزل هذا المركب من الإسفنج البحري، قبل تصنيعه كيميائيًا، وأثمرت الاختبارات التي أجريت من خلال تسليط هذه المادة على خلايا سرطان البروستاتا، بما في ذلك تلك التي كانت عنيدة في الاستجابة للعلاج الكيميائي؛ عن التأكد من فعالية المركب في حمل الخلايا السرطانية على الموت، خلال فترة قصيرة.

وأشارت مصادر علمية وبحثية مطلعة إلى أنه في غضون ما بين 10 و15 عامًا، قد يكون من الممكن تطوير دواء جديد من خلال هذه المادة.

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