زوجة فنان مصري تنشر صور احتراق ابنتها

ذكرت رانيا أبو النصر زوجة النجم المصري، ماجد المصري، أنه من الخطأ أن يتصور الآخرون أن ما تنشره من صور رومانسية جذابة على موقع “إنستغرام”، يمثّل الواقع كما هو، لأن الحقيقة تختلف.

وقالت “رانيا” إن الصورة الإيجابية المتداولة عن حياتها العائلية مع زوجها بسبب تلك الصور، ليست معبرة عن الواقع، ولكن الغرض منها كان نشر الطاقة الإيجابية بين المتابعين.

وأصيبت زوجة الفنان بفيروس “كورونا”، ولا تزال مع ابنها في فترة حجر صحي.

ونشرت زوجة الفنان على حسابها في “إنستغرام”، صورًا تظهر تعرّض يد ابنتها لحروق بعد سقوط ماء مغليّ عليها.

وأوضحت أن مثل هذه الحوادث تكشف للمتابعين عن حجم الحوادث والمآسي التي تعاني منها مع أسرتها، مناشدة الجميع عدم تصور أنها تستمتع بحياتها لأقصى درجة، كما قد يبدو لأول وهلة.

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