احذر النوم بسماعات الرأس.. قد تهددك بفقدان السمع

لا ضرر من الاستماع للموسيقى الهادئة أثناء الاستلقاء على السرير مساءً، فهي تساعد على تصفية الذهن وتهدئة الأعصاب، ولكن يراعى خلع سماعات الرأس “الهاند فري” من الأذن بمجرد الشعور بالنعاس، لأن النوم بها قد يتسبب في الإصابة ببعض الأضرار.

“الكونسلتو” يستعرض في التقرير التالي، أضرار النوم بسماعات الرأس وكيفية الوقاية منها، وفقًا لموقعي “Parenting.firstcry” و”Medical news today”، بحسب ما جاء بموقع منظمة “Sleep foundation”.

أضرار النوم بسماعات الرأس

1- طنين الأذن من الأضرار الناتجة عن النوم بسماعات الرأس، حيث يؤدي التعرض للصوت العالي لفترة طويلة إلى إصابة الخلايا السمعية الموجودة بالأذن الداخلية بالإرهاق، وهو ما يتسبب في المعاناة من طنين الأذن، الذي قد يتفاقم إلى حد فقدان السمع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

2 – تراكم شمع داخل الأذنيتسبب ارتداء سماعات الرأس لساعات متوصلة في زيادة الإفرازات الشمعية، وعند وصولها لطبلة الأذن، سيواجه الشخص صعوبة كبيرة من تنظيف أذنه من الداخل، مما يؤدي إلى صعوبة السمع.

3 – التهاب الأذن الخارجيةالحرارة الناتجة عن ارتداء سماعات الرأس لفترة طويلة، قد تحفز الغدد العرقية الموجودة بالأذن على إفراز المزيد من العرق، ومع تسرب السوائل إلى الجلد المحيط بالقناة السمعية، قد يؤدي ذلك إلى الشعور بألم شديد في الأذن الخارجية، نتيجة لإصابتها بالالتهاب.

4- تعريض الحياة للخطرعند ارتداء سماعات الرأس العازلة للضوضاء من حولك أثناء النوم، قد يتسبب ذلك في صعوبة سماع صوت إنذار الحريق، في حالة اندلاع النيران بالعقار الذي تعيش فيه، وهو ما يعرض حياتك للخطر.

فوائد النوم بسماعات الرأس

أظهرت بعض الدراسات، أن سماعات الرأس قد تساعد بشكل كبير على النوم، نظرًا لقدرتها على حجب الضوضاء، ولا سيما صوت الشخير الصادر من شريك حياتك، والتخلص من التفكير الزائد الذي يتسبب في السهر لساعات متأخرة ليلًا.

وهذا ما أكدته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، مشيرةً إلى أن حصول الشخص على القسط الكافي من النوم بمساعدة سماعات الرأس، قد يحميه من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، خاصةً السكري من النوع الثاني.

كيفية الوقاية من أضرار سماعات الرأس

وللوقاية من مخاطر النوم بسماعات الرأس، أوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة ضبط مستوى الصوت عند 80 ديسيبل، مع مراعاة ألا تزيد مدة استخدامها عن 40 ساعة في الأسبوع.

المصدر – “الكونسلتو”

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