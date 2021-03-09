بسبب العدوانية.. طرد كلبيْ “بايدن” من البيت الأبيض

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن طرد كلبيه الكبيرين من البيت الأبيض، وإعادتهما إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، وذلك بسبب التصرفات العدوانية التي يقدمان على ارتكابها.

وذكرت “سي إن إن” أن الكلبين من فصيلة “الرعاة الألمان” تقرر أن يعودها إلى منزل عائلة “بايدن” في ديلاوير، كرد فعل على قيامهما بالاعتداء على موظف في البيت الأبيض.

جاءت هذه الواقعة بمرور حوالي شهر ونصف على انتقال “بايدن” وزوجته جيل إلى مقرّ الرئاسة.

وأسفرت هذه الواقعة المؤسفة عن اتخاذ القرار بإعادة الكلبين إلى مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، فيما لم يتم الكشف عن الحالة الصحية للموظف الذي تعرض لهجوم الكلبين

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