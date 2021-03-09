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بسبب العدوانية.. طرد كلبيْ “بايدن” من البيت الأبيض

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن طرد كلبيه الكبيرين من البيت الأبيض، وإعادتهما إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، وذلك بسبب التصرفات العدوانية التي يقدمان على ارتكابها.

وذكرت “سي إن إن” أن الكلبين من فصيلة “الرعاة الألمان” تقرر أن يعودها إلى منزل عائلة “بايدن” في ديلاوير، كرد فعل على قيامهما بالاعتداء على موظف في البيت الأبيض.

جاءت هذه الواقعة بمرور حوالي شهر ونصف على انتقال “بايدن” وزوجته جيل إلى مقرّ الرئاسة.

وأسفرت هذه الواقعة المؤسفة عن اتخاذ القرار بإعادة الكلبين إلى مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، فيما لم يتم الكشف عن الحالة الصحية للموظف الذي تعرض لهجوم الكلبين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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