هاتف أوبو فايند X3 برو سيأتي مع واحدة من أفضل الشاشات على الإطلاق

هاتف أوبو فايند X3 برو هو واحد من أكثر الهواتف المنتظرة كما تحدّثنا سابقًا، وهو هاتف أوبو الأكثر ريادة على الإطلاق بطبيعة الحال، وفي الإصدار السابق كنّا قد لاحظنا اهتمام شديد من أوبو بالشاشة في هاتفها، ويبدو أن الأمر لن يتغيّر كثيرًا في الجيل الحالي.

مواصفات شاشة هاتف أوبو فايند X3 برو

طبقًا لتسريب من مصدر موثوق، هاتف أوبو فايند X3 برو سيأتي مع شاشة من نوع سوبر أموليد مع تقنية LTPO الرائدة، والشاشة ستكون من تصنيع سامسونج بالمناسبة، وستكون هذه الشاشة قادرة على تقديم تردد يتراوح بين 5 هيرتز فقط ليصل إلى 120 هيرتز! وهي خاصية التردد التكيفي.

الشاشة هنا ستحمل بانيل E4 من شركة سامسونج ديسبلاي الرائدة، وستدعم ألوان 10-Bit إلى جانب أن الهاتف وكما نعلم سيأتي رسميًا في يوم 11 مارس المقبل، ولعل المنافسة ستشتعل هنا، وهذا ببساطة نظرًا لأن هاتف ون بلس 9 قادم في 8 مارس مع شاشة من نوع LTPO أيضًا! لكن المصدر قد ذكر أن هاتف أوبو سيكون الأول من نوعه بهذه المواصفات من حيث الشاشة، وذلك كما بالصورة:

المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find X3 Pro

حتى الآن لا توجد تسريبات مؤكدة، لكننا نتوقّع أن يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.78 بوصة بدقة 4K مع المواصفات السابق ذكرها، هذا إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل من سوني IMX766 وكاميرا 50 ميجابيكسل أخرى واسعة، في حين أن الكاميرا الثالثة ستكون موجهة للتقريب إلى جانب بطارية 4,500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واتّ من نوع SuperVOOC 2.0.