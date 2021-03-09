مركز العزل في مصراتة: الوضع خطير وينذر بكارثة

حذر مدير الشؤون الطبية بمركز العزل بالمعهد القومي لعلاج الأورام “احميده بادي” من موجة كبيرة لفيروس كورونا، مؤكدا تزايد عدد الحالات بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وقال بادي – في تصريح صحفي – الاثنين، إن الوضع خطير وينذر بكارثة، موضحا أن مركز العزل يُعاني من قلة السعة السريرية وغرف العناية مُمتلئة، مبينا أنه في حال استمرار تزايد عدد الحالات بهذه الطريقة فلن يستطع المركز استيعاب المزيد لغدة أسباب أهما نقص أجهزة التنفس الصناعي.

وناشد بادي المواطنين عدم الاستهتار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة خاصة أثناء الدخول للأماكن المُزدحمة.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الامراض أعلن في 25 فبراير، اكتشاف النوع الجديد المتحوّر لفيروس كورونا المستجد المعروف “بطفرة لندن” في ليبيا.

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