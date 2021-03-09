ابل تطلق تحديث iOS 14.4.1 لهواتف الايفون – تحديث أمني مهم!

أطلقت ابل اليوم تحديثات أمنية مهمة لهواتف الايفون بالإضافة إلى أجهزة الايباد وساعتها الذكية. التحديث متاح الآن للتحميل والتثبيت.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

ابل قالت عبر موقعها الرسمي إن التحديث مهم للغاية ومفضل تنزيله وتثبيته لكافة المستخدمين. التحديثات الجديدة تستهدف إصلاح ثغرة يمكن للمخترقين استغلالها لتنفيذ أكواد برمجية خبيثة.

يمكن الآن تنزيل وتثبيت تحديث iOS 14.4.1 على هواتف الايفون وتحديث iPadOS 14.4.1 على أجهزة الايباد، بالإضافة إلى تحديث watchOS 7.3.2 على ساعة ابل الذكية.

بخلاف سد الثغرات الأمنية، لا تحمل تلك التحديثات أية إضافات جديدة أخرى يمكن الحديث عنها. لكننا ننصح وبشدة المسارعة إلى تنزيل وتثبيت التحديث في أقرب فرصة.

التحضير لتحديث iOS 14.5 الكبير

ابل حالياً تعمل على تحضير تحديث iOS 14.5 و iPadOS 14.5 وهي تحديثات كبرى سوف يتم إطلاقها خلال شهر مارس الجاري.

تلك التحديثات قد تكون آخر التحديثات الفرعية الكبرى التي تتلقاها أنظمة iOS 14 و iPadOS 14 هذا العام قبل الإعلان عن تحديثات iOS / iPadOS 15 منتصف العام الجاري.