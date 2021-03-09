“نيويورك تايمز”: “كورونا” يؤدي لتفاقم زواج القاصرات

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن وباء “كورونا”، تسبب في أزمة اقتصادية خطيرة كان من أبرز تداعياتها على الصعيد الاجتماعي، انفجار في معدلات الزواج المبكر على مستوى العديد من مناطق العالم، الأمر الذي قاد، بدوره، إلى زيادة حالات الوفاة المبكرة.

وقالت الصحيفة: واقعة الطفلة النيبالية “سابانا” التي كانت تأمل أن تكون في ذات يوم مسؤولة في بلادها، تكشف حجم المأساة حيث انتهى بها المطاف في كوخ تقيم به على طريق ترابي وعر، ولا تستعمل إلا مصباحًا واحدًا يعمل بالطاقة الشمسية يتدلى من السقف.

وأضافت: شبح “كورونا” اجتاح مناطق واسعة من نيبال؛ فأدى إلى إغلاق المدارس، وأصبحت “سابانا”، التي لا يتجاوز عمرها 17 عامًا، أسيرة في قريتها وانتهى الحال بها زوجة لأحد العمال.

وأردفت الصحيفة: “سابانا” مجرد مقال لما تتعرض له فتيات أخريات في العالم النامي، حيث تتفاقم معدلات زواج القاصرات بمستويات مخيفة في العديد من المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية