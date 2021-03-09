ظهور صور لهاتف من هواوي بشاشتين منفصلتين

قامت هواوي بتسجيل براءة اختراع جديدة لهاتف بتصميم وشكل مختلف كليًا، والحديث هنا عن هاتف بشاشتين منفصلتين بتصميم Dual-Screen، وبالفعل قد ظهرت صور تشرح واقع براءة الاختراع الجديدة بعد تسجيلها، وفي هذا المقال سنتعرّف على التفاصيل.

هل تطور هواوي هاتف بشاشتين؟

حسب الصور المسرّبة، الهاتف يأتي مع شاشة أمامية تقليدية مع ثقب للكاميرا الأمامية ضمنها، وهي شاشة منحنية، مما يوصّح أن الحديث هنا عن هاتف رائد وليس هاتف متوسّط، أما عن الشاشة الثانية فهي ستكون في الخلف بالتأكيد.

الشاشة الخلفية ضمن الهاتف ستعرض معلومات مختلفة مثل مستوى شحن البطارية، حالة الطقس، الوقت والتاريخ إلى جانب إمكانية عرض محتوى مخصص من اختيارك، هذا بالطبع إلى جانب استخدامها لالتقاط صور سيلفي بالاعتماد على الكاميرا الأمامية من خلال عرض محتوى الكاميرا ضمن هذه الشاشة!

الفكرة رائعة بطبيعة الحال، وصحيح أننا رأيناها في تسريبات أخرى لشركات مختلفة ورأيناها بشكل مصغّر في الهواتف القابلة للطي مثل جالكسي Z فليب إلا أن وجودها في هاتف عادي سيكون أمر ممتاز.

السؤال الأهم الذي تم طرحه، طالما توجد هذه الشاشة، لماذا لا يتم الاستغناء عن الكاميرا الأمامية بشكل كامل والاعتماد على الكاميرات الخلفية في السيلفي؟ إن حدث ذلك سنصل أخيرًا لمفهوم الشاشة الكاملة التي تأتي بدون حواف أو ثقوب، وهو ما تحاول الشركات التقنية أن تصل إليه منذ عامين أو أكثر، وهو ما ابتدع فكرة الكاميرات المدمجة داخل الشاشة.