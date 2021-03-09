مطعم متخصص بالطعام الإيطالي يصنع أغلى بيتزا بأوراق الذهب في إفريقيا

حضر مؤسس مطعم “دابييترو” الإيطالي بتونس، أحمد هرقال أغلى بيتزا إيطالية في إفريقيا نظراً لاحتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل حيث بلغ سعرها ما يقارب 360 دولاراً أمريكياً.

وذكر هرقال أنه كان يرغب بتحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في إفريقيا ولم يكتف فقط بتغطية البيتزا بأوراق من الذهب عيار 24 قيراط، بل وأدخل في مكوناتها أيضا زبد الكمأة (الترافل) وجبن الموتزاريلا، وصدور البط المدخن.

وأضاف هرقال حول سعرها الذي واجه العديد من الإنتقادات أن هذه البيتزا ليست للجميع، إنها موجهة في الغالب للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك، حيث يوجد أشخاص يسافرون لشراء أغذية باهظة الثمن.

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