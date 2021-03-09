أسدان يفترسان مراقب “سفاري” في جنوب أفريقيا

قُتل مراقب لمتنزه “سفاري” في جنوب أفريقيا، عقب تعرضه لكمين نصبه أسدان مفترسان، حيث كان يقتفي آثار زوج من الفهود.

وكان المراقب، ويدعى ماليبونغوي مفيلا، ويبلغ من العمر 27 عامًا، يستكشف 22000 هكتار من الأراضي على متن سيارته في حديقة “Marakele” الوطنية؛ لمحاولة العثور على أي إشارات تدلّ على وجود بعض الحيوانات.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب أفريقيا، البريغادير موتلافيلا موجابيلو: الضحية كان فريسة للأسديْن اللذين تم إطلاق النار عليهما في وقت لاحق.

وحول تفاصيل الواقعة، أضاف المصدر الأمني: المراقب انشغل بالقيادة في الأدغال على أمل العثور على الفهود أو الفيلة أو الأسود لإعلام المرشدين بمكانها.

وأضاف: في مرحلة معينة، ترجّل من مركبته، وسار بعيدًا عن الطريق، ثم وقع فريسة لهجوم الأسديْن.

وتمكّن سائق آخر في الحديقة من رصد الحيوانين وهما يفترسان جثة الضحية، فسارع بإبلاغ النجدة، وتم إطلاق النار على الأسديْن.

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