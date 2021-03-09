معركة على طائرة صينية بطلها الطيار.. بسبب مرحاض!

اندلعت معركة عنيفة بين طيار ومضيف يعملان في شركة “دونغهاي إيرلاينز الصينية”، بسبب التنافس على استعمال “المرحاض”، وأسفرت الواقعة عن منع الشخصين من العمل.

وتفجرت المشاجرة قبل 50 دقيقة من هبوط الطائرة، وتسبب ذلك في فقد الطيار لعدد من أسنانه، فيما تحطم ذراع المضيف، جراء التشابك بالأيدي.

وأسفر هذا الشجار العنيف، غير المتوقع، عن انتشار حالة من الفزع بين الركاب على متن الطائرة الصينية.

وكان الطيار قد خرج من قمرة القيادة، متوجهًا نحو مرحاض الدرجة الأولى في الطائرة، ثم أثناء دخوله، سمع راكبًا يعلن أنه راغب في دخول الحمام.

وما كان من الطيار إلا أن طلب من المضيف أن يحمل الراكب على البقاء في مقعده حتى يخرج هو من المرحاض.

وبوغت الطيار بالراكب يقف أمام باب الحمام، فاشتعل غضبه وألقى بالمسؤولية على المضيف الذي لم ينفذ الأمر الصادر له.

وبحسب ما أوردته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فقد حكى الركاب تفاصيل واقعة المشاجرة، من خلال منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحين أن الطيار انقضّ بعد ذلك على مضيف الدرجة الأولى، مما تسبب في كسر ذراعه، فيما الطيار فقد أحد أسنانه خلال المعركة.

وقررت شركة “دونغهاي إيرلاينز”، وقف الطيار ومضيف الطيران عن العمل، بسبب سوء السلوك.

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