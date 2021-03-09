هل الايفون بحاجة إلى كاميرا مكبرة بيريسكوب ؟!

خلال السنوات الأخيرة، ظهر أمر شائع في هواتف الأندرويد الراقية بإضافة كاميرا أو عدسة مكبرة بيريسكوب لها القدرة على عمل التكبير البصري حتى 5 – 10 مرات بدون تشويش.

هواتف الايفون لا تحتوي على كاميرا بيرسكوب حالياً، وإنما تحتوي على كاميرا مكبرة بصرياً حتى مرتين في بعض الإصدارات أو مرتين ونصف في إصدارات أخرى.

ابل سوف تعمل على إضافة كاميرا بيريسكوب للوصول إلى مدى أبعد في التكبير البصري مثل هواتف هواوي وسامسونج المنافسة.

وفقاً للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo ، فإن ابل سوف تضيف عدسة البيريسكوب المكبرة في هواتف ايفون العام المقبل أي مع سلسلة ايفون 14.

حالياً، هناك هواتف مثل Huawei P30 Pro والذي يتيح تكبير بصري حتى 5 مرات وهاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا والذي يتيح تكبيراً بصرياً حتى 10 مرات وتكبيراً رقمياً حتى 100مرة عبر ما تطلق عليه سامسونج تقنية Space Zoom.

هل يحتاج المستخدم إلى تكبير فائق؟

الغالبية العظمى من المستخدمين تعتمد بشكل أساسي على الكاميرا الأساسية لالتقاط الصورة اليومية الاعتيادية، ولذلك سوف يفضلون إدخال تحسينات على أداء الكاميرا الأساسية أولاً.

التحسينات الإضافية مثل تحسين أداء الكاميرا واسعة المجال أو إضافة قدرات تكبير بصري أكبر سيكون مرحب بها لكنها ليست الأولية الأولى في قائمة اهتمامات المستخدم.

قدرات التكبير سوف تحسن كثيراً من تجربة التصوير عبر كاميرا الايفون، كما ستجعل الصور أغنى بالتفاصيل بشكل لم يسبق له مثيل.

كاميرا البيريسكوب Periscope ذات التكبير البصري الفائق قد تكون مقتصرة على الإصدارات الأغلى فقط أي برو و برو ماكس.