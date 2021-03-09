ابل تطلق تحديث iOS 14.4.1 وتحديث macOS 11.2.3 لمعالجة ثغرة WebKit الأمنية

أعلنت شركة ابل عن دفع تحديث iOS 14.4.1 وتحديث macOS 11.2.3، كما أكدت ابل على أهمية تثبيت التحديثات الجديدة لمعالجة ثغرة WebKit الأمنية.

أصدرت شركة ابل تحديثات جديدة لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً أجهزة Mac، كما نوهت على ضرورة تثبيت التحديث في بشكل سريع لمعالجة مشكلة الثغرة الأمنية التي رصدت مؤخراً.

لم تطلق ابل تحديث iOS 14.5 و Big Sur 11.3 في الوقت الراهن، إلا أن ابل أصدرت تحديثات iOS 14.4.1 و macOS 11.2.3 لمعالجة الثغرة الأمنية التي تؤدي إلى تلف ذاكرة WebKit المحرك الذي يدعم متصفح Safari، حيث يظهر بعد التثبيت تفاصيل مختصرة من ابل تؤكد على أهمية التحديث.

ولقد كشف موقع 9to5Mac عن تفاصيل أكثر حول التحديثات الجديدة والتي رصدت في صفحة دعم ابل، أيضاً تشير التقارير إلى أن الثغرة الأمنية التي رصدت عبر باحثي Google و Microsoft قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية ضارة بأجهزة المستخدم عبر محتوى وصفحات الإنترنت.

المصدر: التقنية بلا حدود

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