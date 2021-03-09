الزائدي يعلن صدور ترجمة “خيارات متعددة”

أعلن الكاتب والمترجم الليبي مأمون الزائدي، صدور ترجمة “خيارات متعددة” لـ اليخاندرو ثامبرا، عن دار ترياق.

وأوضح الزائدي، عبر صفحته على الفيسبوك، أن ترجمة الرواية جاءت، “قبل أيام ترجمتي لرواية الرواية التي رفضها كثير من الناشرين ..بل وحتى ان تنشر مسلسلة في احدى الصحف تعثر نشر هذه الرواية بسبب طريقة كتابتها واسلوب السرد الذي اتبعه الكاتب. المخالف والتجريبي”.

وأشار الكتاب مأمون الزائدي، إلى أن الترجمة تأتي “بعد أكثر من 4 سنوات ..او تزيد اصبحت الان بين بدي القاريء والحمد لله”.

وأعرب الزائدي، عن شكره بـ”الاستاذ على زين وفريق دار ترياق على هذه الشجاعة اولا ثم على العناية وحسن الاهتمام”.

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