مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم أجهزة حديثة تعدّ الأولى من نوعها في شمال افريقيا

سلمت وزارة الصحة، الثلاثاء، قسم الطب النووي بمستشفى طرابلس الجامعي جهاز المسح الإشعاعي المقطعي المحوسب المتطور (SPECT-CT) ؛ لتشخيص حالات الأورام، واضطرابات الدماغ ومشكلات القلب واضطرابات العظام أو مراقبتها.

وأوضحت الوزارة –الصفحة الرسمية- أنها سلمت قسم الأشعة التشخيصية جهاز رنين مغناطيسي جديد ذات الدقة العالية الذي لا يحتاج إلى استخدام غاز الهالوجين، مبينتا أن جهاز المسح الإشعاعي يعدّ الأولى من نوعه على المستوى المحلي ومستوى شمال افريقيا والشرق الأوسط.

ويتيح الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT) تحليل وظائف بعض أعضاء الجسم الداخلية، بإصدار فوتون واحد هو نوع من اختبار التصوير النووي، مما يعني أنه يستخدم مادة مشعة وكاميرا خاصة لأخذ صور ثلاثية الأبعاد.

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