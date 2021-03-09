إعادة فتح قاعات السينما في الجزائر

أعلنت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر، عن إطلاق برنامج العروض السينمائية بمختلف المدن، وذلك اعتبارا من الـ15 مارس الجاري..

وسيتمكن عشاق السينما من مشاهدة أفلام تعرض لأول مرة على الجمهور على غرار 143 طريق الصحراء لحسان فرحاني و ابو ليلا لأمين سيدي بومدين ومناظر الخريف لمرزاق علواش و هيليوبوليس لجعفر قاسم و مطاريس لرشيد بن حاج، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وستُعرض الأفلام، بكل من الجزائر العاصمة ووهران وبجاية و قسنطينة و تلمسان وعنابة وبشار وتيزي وزو وسيدي بلعباس وباتنة وسوق أهراس والأغواط.

وتم الإعلان عن أفلام أخرى سيتم عرضها مثل ” الموسم الخامس” لأحمد بن كاملة و ” دزاير” لمهدي تساباست و ” صليحة” لمحمد صحراوي و ” جنية” لعبد الكريم بهلول و ” نجمو الجزائر” لرشيد بن حاج و ” بن باديس” لباسل الخطيب و ” دم الذئاب” لعمار سي فوضيل و ” أرغو” لعمار بلقاسمي و ” الدخلاء” لمحمد حازورلي.

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