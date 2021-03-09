اليونسكو: 73٪ من الصحفيات يواجهن العنف الرقمي

أظهرت دراسة لمنظمة اليونسكو، أنّ 73٪ من الصحفيات اللاتي شاركن في الاستبيان للمنظمة، يواجهن العنف الرقمي بسبب أدائهن عملهنّ.

ودعت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن على الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي حماية الصحفيات من العنف الرقمي. إذ يضر هذا العنف بحق المرأة في التعبير وحق المجتمع في المعرفة.

وأطلقت اليونسكو هاتشاق #الصحفيات_أيضا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم أمس الثامن من شهر مارس.

وأفادت اليونسكو، أنه “عندما تتعرض أي صحفية للهجوم، فإنّ العواقب الوخيمة تطالها وتطال معها حرية الجميع في التعبير والانتفاع بالمعلومات. يجب على الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي حماية الصحفيات من العنف الرقمي الذي ينال منا جميعاً”.

وتابعت المنظمة، “تتعرّض الصحفيات في كثير من الأحيان إلى هجمات منسقة ومعادية للمرأة. ومن هنا، يجب على الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي حماية الصحفيات من العنف الرقمي، الذي ينال منا جميعاً”.

وأشارت اليونسكو، إلى أنه عندما تتعرض صحافية للهجوم، فهي ليست الضحية الوحيدة، وهذا النوع من العنف موجه ضد كل امرأة تحاول تأدية عملها، وجزء من حقوقها الإنسانية أن تستطيع تحقيق ذاتها بكل أمان، وأن التنمر الإلكتروني هو جزء آخر من أنواع العنف ويجب القضاء عليه فورا.

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