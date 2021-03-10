هاتف هواوي P50 سيأتي مع نظام هارموني OS مثبت مسبقًا

واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها هواوي بعد تعرّضها للحظر الأمريكي كانت إنشاء نظام تشغيل متكامل من تطويرها، والنظام بالفعل قد صار جاهزًا، هذا بالطبع مع وجود المعلومات حول كونه مجرّد نسخة من نظام أندرويد! لكن هذا النظام سيشغّل أيضًا أجهزة التلفاز، الساعات، الكمبيوترات وغيرها، وذلك على مدار السنوات التالي بالطبع، والآن يبدو أن هاتف هواوي P50 سيعتمد على هذا النظام بشكل كامل.

هاتف هواوي P50 سيأتي مع نظام هارموني OS

الإصدار الحالي من نظام هارموني هو إصدار هارموني OS 2.0، وهذا الإصدار قد مرّ بسلام من مراحل الاختبار الخاصة بالمطورين، وفي الوقت الحالي النظام في المرحلة الاختبارية الثالثة، وحسب التقارير فهاتف هواوي P50 الرائد بإصداراته يعمل بشكل ممتاز مع الإصدارات الأخيرة من نظام التشغيل.

حسب التقارير، هاتف هواوي P50 سيأتي من العلبة مباشرةً مع نظام هارموني OS دون الحاجة لتنصيبه بشكل يدوي من طرف المستخدم، وبهذا سيكون هذا الهاتف هو الأول من هواوي ليأخذ هذه الخطوة، هذا في حين أن النظام قد أصبح في مراحل متقدمة من التطوير بداية من ديسمبر الماضي!

النظام الجديد هو عبارة عن نظام مبني بالكامل على نظام تشغيل أندرويد وتحديدًا نظام أندرويد 10، كما أنه يأتي مع نفس التصميم نظرًا لأنه يعتمد على واجهة EMUI 10 من هواوي! على أي حال، هل تظن أن هذه الخطوة قد تمنع بعض المستخدمين من شراء الهاتف من الأساس؟ أم كان من الأفضل أن يأتي الهاتف مباشرةً مع أندرويد ومن ثم يتخذ المستخدم قراره بتنصيب هارموني OS من عدمه.