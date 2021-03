فيديو.. «قهوة الرضاعة» موضة تنتشر في دول الخليج

أوضحت صور لوضع أشخاص من دول خليجية مشروبات ساخنة كالقهوة ومشروبات باردة في رضاعات أطفال ضجة كبرى بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت موضة “قهوة الرضاعة” في الكويت ودبي والبحرين، وتقوم فكرتها على تقديم القهوة في رضاعات الأطفال.

وتداول مستخدمو “السوشيال ميديا” صورا ومقاطع مصورة للعديد من الأشخاص وهم يتناولون القهوة داخل رضاعة الأطفال، الذي أجمع كثيرون منهم على أنها سلوكيات خارجة عن العادات والتقاليد، كما يرون أنها ستؤثر حتما في الأطفال.

أمام حالة الاستهجان الواسعة من انتشار “قهوة الرضاعة”، تحركت بعض الدول الخليجية لوقفها واتخاذ إجراءات ضدها، مثل الإمارات العربية المتحدة، إذ غرّدت “اقتصادية دبي” عبر حسابها على موقع “تويتر”، بقولها: “تم منع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال؛ للحد من انتشار مورونا المستجد، ولكونه مخالفا للعادات والتقاليد”.وفقا لسبوتنيك.

كما ​حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، موضحة أن “هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل”، بحسب قولها.

pic.twitter.com/XfIKMoQNGM — غدي (@ghadii__00) March 6, 2021

صباح الخير هبة قهوة الرضاعة «الممية» تكتسح كافيهات الكويت #الكويت #الهبه_الجديده_مميه pic.twitter.com/bPrO6TOWd0 — عالم السياحه والسفر (@alhkoooma2017) March 6, 2021

انتشار الهبة الجديدة " قهوة الرضاعة " في دول الخليج .. pic.twitter.com/TUkhgPw3bg — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 6, 2021

اقتصادية دبي تمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار كوفيد ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد. pic.twitter.com/uMC9Zvnxyj — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021

