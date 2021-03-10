لماذا ترتفع فرص الإصابة بكورونا في فصل الربيع؟.. دراسة توضح السبب

كشفت دراسة حديثة، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد سيزداد في فصل الربيع، نظرًا لتأثير حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء الجوي هذا الموسم على كفاءة الجهاز المناعي.

وتمكن باحثو جامعتي ميونخ التقنية (TUM) وHelmholtz Zentrum München من التوصل لهذه النتيجة، تحت قيادة المؤلف الأول أثناسيوس دامياليس، من خلال قياس مدى انتشار الفيروس التاجي في ربيع العام الماضي، حيث وجدوا أن تفشي الوباء في نصف الكرة الشمالي تزامن مع موسم انتشار حبوب اللقاح.

وبعد مراجعة بيانات حبوب اللقاح بـ31 دولة في 5 قارات، تبين للفريق البحثي أنها شكلت في المتوسط نسبة 44% من التباين في معدلات الإصابة بكورونا.

لماذا ترتفع فرص الإصابة بكورونا في فصل الربيع؟..

كشفت دراسة حديثة، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد سيزداد في فصل الربيع، نظرًا لتأثير حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء الجوي هذا الموسم على كفاءة الجهاز المناعي.

وتمكن باحثو جامعتي ميونخ التقنية (TUM) وHelmholtz Zentrum München من التوصل لهذه النتيجة، تحت قيادة المؤلف الأول أثناسيوس دامياليس، من خلال قياس مدى انتشار الفيروس التاجي في ربيع العام الماضي، حيث وجدوا أن تفشي الوباء في نصف الكرة الشمالي تزامن مع موسم انتشار حبوب اللقاح.

وبعد مراجعة بيانات حبوب اللقاح بـ31 دولة في 5 قارات، تبين للفريق البحثي أنها شكلت في المتوسط نسبة 44% من التباين في معدلات الإصابة بكورونا.

وفي الفترات التي سبقت تفعيل لوائح الإغلاق في هذه الدول، كانت حالات الإصابة بالفيروس المستجد أعلى بنسبة 4% في المتوسط، نتيجة لزيادة انتشار حبوب اللقاح بنحو 100 حبة لكل متر مكعب، بحسب الباحثين.وفي بعض المدن الألمانية، لاحظ الباحثون أن تركيز حبوب اللقاح وصل إلى 500 حبة لكل متر مكعب في اليوم، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة عامة في معدلات الإصابة، بأكثر من 20%.

وفي المقابل، انخفض عدد مرضى كورونا في المناطق المغلقة إلى النصف في المتوسط، رغم انتشار حبوب اللقاح في الهواء بنفس التركيز تقريبًا

كيف تسبب حبوب اللقاح ضعف المناعة؟

تضعف التركيزات العالية من حبوب اللقاح الاستجابة المناعية للشعب الهوائية اتجاه فيروسات التي يمكن أن تسبب السعال، ولا سيما فيروس كورونا.

وعندما يدخل الفيروس الجسم، عادة ما ترسل الخلايا المصابة بروتينات مرسال، المعروفة أيضًا باسم “الإنترفيرون المضاد للفيروسات”، لمكافحة العدوى.

ولكن عند استنشاق حبوب اللقاح، تتراجع قدرة الجسم على إنتاج هذه البروتينات، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك عدوى كوفيد-19.

كيفية الوقاية من كورونا في فصل الربيع وفي هذا الشأن، قالت ستيفاني غيلز، أحد باحثي الدراسة: “لا يمكنك تجنب التعرض لحبوب اللقاح، لذلك، يجب توعية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا بضرورة البقاء في المنزل خلال فصل الربيع، للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي”.

واتفقت معها كلوديا ترايدل هوفمان، أستاذة الطب البيئي، مناشدةً هذه الفئات بمراقبة توقعات حبوب اللقاح خلال الأيام القادمة، مع مراعاة ارتداء الأقنعة الوجه التي تساعد على فلترة الهواء من الجسيمات الضارة قبل الخروج من المنزل.

المصدر: الكونسلتو

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