رجل يتمكن من العثور على شقيقه المخطوف منذ 32 عاماً

تمكن الرجل الكولومبي خوان هيميز من العثور على شقيقه بعد ان اختطف منذ يوم 25 سبتمبر عام 1988، واخوته يلعبون في حديقة منزلهما غرب بوجوتا عندما اقترب منهما صديق للأسرة وطلب منه أن يصحبه ليشتري له حلوى.

وكان خوان (5 أعوام) ينظر من النافذة عندما أختطف اخوه قبل 32 عاماً وكبر وهو يشعر بالذنب لأنه لم يمنع الرجل من أخذ شقيقه وحزن والدتهم آنا على اختفائه وانتقل الأخ للعيش في الولايات المتحدة عام 2007.

وعثر خوان بعد عدة سنوات على الرجل الذي أخذ الطفل على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن الرجل توفى، حصل ذلك بالتزامن مع تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة للحمض النووي عن مسابقة تجريها للفوز باختبار مجاني للقصة الأسرية الأكثر تأثيرا.

يذكر أن اخوه المخطوف كان يبحث عن عائلته الحقيقية منذ ذلك الوقت رغم انهم اخبره إن والديه الحقيقيين تخليا عنه وتركاه في ملجأ وفي عام 2019 تلقى خوان رسالة من محام في النرويج، قال فيها إنه تم تبنيه في سن الرابعة وكان يحاول البحث عن أسرته الحقيقية.

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