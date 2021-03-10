أفضل أجهزة الماوس اللاسلكية المُتاحة للشراء في 2021

في الوقت الحالي اقتناء أحد أجهزة الماوس اللاسلكية مهم بالنسبة للكثير من الأشخاص، طبعاً تعمل أجهزة الماوس السلكية بشكل جيد ولكن عيبها الرئيسي هو التصميم السلكي، وبالتالي بسبب التطور الكبير في المجال التقني أصبحت جميع الأجهزة تعمل عن طريق الاتصالات اللاسلكية وأصبح الجميع يفضل هذا الأمر نظراً للمشكلة التي تواجه جميع الأشخاص من تشابك الأسلاك أو تلفها أو انقطاعها بشكل سريع، ولذلك أصبح الجميع يبحث عن أجهزة الماوس اللاسلكية ويرغب في اقتنائها نظراً لما توفره من مميزات بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة الإنتاجية، وهذا طبعاً ما نتحدث عنه في هذا المقال إن شاء الله.

أفضل أجهزة الماوس اللاسلكية لهذا العام:

1. Logitech MX Master 3 Advanced

لطالما كانت أجهزة الماوس اللاسلكية MX Master المقدمة من شركة Logitech هي الأفضل بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الحصول على ماوس مثالي قادر على العمل بشكل ممتاز جداً في مختلف الظروف وعلى مختلف الأسطح، يتميز هذا الماوس بتصميم جذاب جداً ومريح لليد على مدى الاستخدام الطويل، بالإضافة إلى أن الماوس يتميز بتمرير مغناطيسي دقيق جداً وفائق السرعة، يتميز أيضاً هذا الماوس بوجود مستشعر Darkfield 4000 DPI والذي بدوره يتيح لك إمكانية التتبع الدقيق على أي سطح حتى الأسطح الزجاجية، يعمل الماوس عبر ما يصل إلى ثلاثة أجهزة وحتى بين أنظمة تشغيل مختلفة، كما أن عمر البطارية الخاصة بهذا الماوس ممتازة جداً حيث تمنحك مدة تصل إلى 70 يوم عند الشحن الكامل، بالإضافة إلى وجود إمكانية الشحن السريع، يبلغ سعر هذا الماوس 98.66 دولار.

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2. AmazonBasics Ergonomic Mouse

يعتبر هذا الماوس اقتصادي جداً بالنسبة للماوس السابق حيث يبلغ سعره 15 دولار تقريباً، وبالرغم من ذلك حاز هذا الماوس على الكثير من التقييمات الإيجابية، يحتوي هذا الماوس أيضاً على مستشعر بصري متطور مما يسمح لك بالعمل على مختلف الأسطح، كما أن حجم الماوس مضغوط إلى حد كبير وبالتالي يمكنك حمله معك في أي مكان، يوفر أيضاً الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز للماوس ما يصل إلى 33 قدماً من مسافة العمل، وأخيراً يتميز الماوس بالشكل المريح والجوانب المطاطية التي تضمن لك إمساكاً جيداً ومريحاً وبالتالي يمكنك استخدامه لساعات طويلة.

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3. VicTsing MM057 Wireless Mouse

تقوم شركة VicTsing بعمل رائع في إنتاج الإلكترونيات وملحقات الحاسوب منذ إنشائها، لذلك ليس من المستغرب أن يكون الماوس اللاسلكي الخاص بهم من أفضل أجهزة الماوس اللاسلكية الموجودة في السوق، يحتوي هذا الماوس على خمس مؤشرات CPI قابلة للتعديل، بالإضافة أيضاً إلى الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز مع شريحة احترافية للمساعدة في تطوير جودة عمل الماوس على مدى بعيد، يحتوي أيضاً هذا الماوس على مستقبِل نانو لسهولة التشغيل، وبالإضافة إلى كل هذا فإن تصميم الماوس مريح جداً ومتين إلى درجة كبيرة، ومتانة الماوس مضمونة إلى حد كبير بالنظر إلى أنها اجتازت اختبارات ضغطات المفاتيح 5000000 مرة قبل الوصول إلى المستهلك، الغريب أن هذا الماوس يبلغ سعره 9.99 دولار فقط.

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4. TeckNet Pro Ergonomic Wireless

يعتبر هذا الماوس من أكثر أجهزة الماوس اللاسلكية راحة في الاستخدام وذلك بفضل ملمسه المريح والتصميم المحدب والمقابض المطاطية مما يوفر لك راحة كبيرة عند الاستخدام لفترات طويلة، يتميز هذا الماوس أيضاً بخمس مستويات DPI قابلة للتعديل مما يجعل من السهل اختيار سرعة المؤشر الخاصة بك، بالإضافة أيضاً إلى أن التقنية اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز ستمنحك اتصال موثوق حتى ولو على مدى بعيد، وهذا يعني أنك لن تضطر إلى التعامل مع حالات الانقطاع أو التداخل أو التأخير عندما تمتلك هذا الماوس، يبلغ سعر الماوس 10.99 دولار.

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5. Jelly Comb Vertical Mouse

نظراً لأنه يمكن أن تستخدم هذا الماوس لساعات طويلة، فقد قامت الشركة المصنعة بتصميم هذا الماوس اعتماداً على وضعيات صحية للذراع والمعصم، وذلك لضمان حركة أكثر سلاسة وللتخلص من الإجهاد الناتج عن الاستخدام لساعات طويلة، يتميز الماوس أيضاً بوجود مستشعر متطور يضمن لك أداء دقيق وسلس على الأسطح المختلفة، كما أن الشركة توصي بعدم استخدام وسادة معدنية لأن ذلك يمكن أن يؤثر على أداء الماوس، يتميز هذا الماوس اللاسلكي بتوافق واسع يمكنه من العمل مع أنظمة التشغيل المختلفة، يبلغ سعر هذا الأخير 18.99 دولار.

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