شجار عنيف بين طيار ومضيف في الجو والحصيلة كسر ذراع وأسنان

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية ان شجارا عنيفا وقع بين طيار ومضيف يعملان في شركة “دونغهاي إيرلاينز الصينية” على استخدام “المرحاض” انتهى بإيقاف الثنائي عن العمل.

وحسب ما ذكرت الشبكة، فقد وقع الحادث قبل 50 دقيقة من هبوط الطائرة ما أدى إلى فقدان الطيار إحدى أسنانه وكسر ذراع المضيف.

وفي ملخص الحادثة التي أرعبت ركاب الطائرة الصينية خرج الطيار من قمرة القيادة ليدخل مرحاض الدرجة الأولى وبينما هو داخله سمع راكبا يريد أن يدخل الحمام، فطلب الطيار من المضيف أن يرجع الراكب الى مقعده حتى ينتهي من استخدام المرحاض، لكنه فوجئ بالراكب يقف أمام باب الحمام؛ الأمر الذي أثار غضبه فاتجه مباشرة الى المضيف ملقيا باللوم عليه في ذلك واصفا إياه بالمتقاعس عن أداء عمله.

ونقلت الشبكة عن التواصل الاجتماعي ان الركاب افادوا بان الطيار هاجم مضيف الدرجة الأولى ما أدى إلى كسر ذراعه كما فقد الطيار إحدى أسنانه خلال الشجار.

بدورها، أكدت شركة “دونغهاي إيرلاينز” الصينية في وقت لاحق أن الطيار والمضيف أوقفا عن العمل عقب “الشجار”.

واصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها “أولت أهمية كبيرة للجدل بين أفراد الطاقم أثناء الرحلة وأجرت تحقيقا داخليا صارما.

وتم إيقاف الموظفين المعنيين عن عملهما لضمان سلامة الطيران”، فيما لم يرد ممثل الشركة على الفور على طلب التعليق من الشبكة الأميركية للأخبار.

