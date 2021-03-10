ألمانيا تتفوق على امريكا بصناعة السيارات الكهربائية والهجينة

تفوقت ألمانيا على أمريكا وأصبحت ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي بعد تسجيل نمو بـ264% أي 395 ألف سيارة متفوقة على أمريكا التي سجلت 322 ألف سيارة جديدة.

وعلى المستوى العالم فقد ارتفعت نسبة التسجيلات الجديدة في جميع أنحاء العالم للسيارات الكهربائية والهجينة لتصل إلى 38% أي 3.18 مليون، أنا عدد السيارات من هذا النوع في العالم فوصل إلى 10.9 مليون سيارة.

وتحقق شركة “تيسلا” تقدماً أكبر على مستوى الشركات المصنعة بـ500 ألف تسجيل جديد يليها “فولكس فاجن”، أما المركز الرابع فكان من نصيت “بي إم دبليو” بـ 193 ألف تسجيل.

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