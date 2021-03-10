إطلاق هاتف الألعاب الرائد ASUS ROG Phone 5 مع عشرات المميزات الجديدة

اليوم أعلنت اسوس أخيرًا عن هاتف ASUS ROG Phone 5 المخصص للألعاب بإصداراته المختلفة، والهاتف يأتي مع عدد كبير من المميزات الجديدة بما في ذلك دعم أحدث وأقوى معالك، تردد مرتفع جدًا، إضاءة RGB ودعم طيف واسع من الإكسسوارات والخواص، هذا في حين أن الهاتف سيتوفّر في ثلاث إصدارات مختلفة! وفي هذا المقال سنعرّفكم على كل تفاصيل الهاتف.

مواصفات هاتف الألعاب الرائد ASUS ROG Phone 5

الهاتف يأتي في ثلاث إصدارات مختلفة، وهم ASUS ROG Phone 5 العادي، وإصدار برو منه، إلى جانب إصدار ASUS ROG Phone 5 Ultimate الأقوى على الإطلاق والذي سيتوفّر بأعداد محدودة، الهاتف يقدّم طبقة حماية جوريلا جلاس 3 على الجهة الخلفية نظرًا لأنها ليست الأهم، بينما يقدّم طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس الأقوى والأحدث على الجهة الأمامية.

يقدّم الهاتف بكل إصداراته شاشة بقياس 6.78 بوصة بدقة FHD+ من نوع أموليد، وهذه الدقة المنخفضة نسبيًا تأتي لدعم تردد مرتفع جدًا، وهو تردد 144 هيرتز المحبب للاعبين المحترفين، هذا بينما سيكون بإمكان الهاتف أن يتنقل بين تردد 60 و 120 و144 هيرتز حسب نوعية الاستخدام. الشاشة تدعم HDR 10+ وتدعم تغطية 111% من ألوان DCI-P3.

لدينا هنا معالج سنابدراجون 888 الرائد في جميع الهواتف، لكن الاختلاف بين الإصدارات سيكون في الذواكر، الإصدار العادي سيأتي مع ذواكر 8/128 أو 12/265 أو 16/165 جيجابايت، بينما إصدار برو سيقدّم 16/512 جيجابايت، في حين أن إصدار Ultimate سيقدّم 18 / 512 جيجابايت من الذواكر العشوائية والتخزينية، وجميعها هنا من نوع UFS 3.1 و LPDDR5 الرائد!

الهواتف ستقدّم بطارية ثنائية منفصلة، أي أن كل هاتف سيضم بطاريتين وليس بطارية واحدة، وكلًا منهما ستكون بسعة 3,000 ملي أمبير، أي أن الإجمالي سيكون 6,000 ملي أمبير لكل هاتف، هذا مع دعم الشحن السريع 65 واتّ.

الهاتف سيقدّم تقنية البصمة داخل الشاشة، هذا إلى جانب أن كل الهواتف ستقدّم كاميرات متشابهة في المواصفات، لدينا هنا عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل من سوني من نوع IMX686 إلى جانب عدسة واسعة 13 ميجابيكسل وأخيرًا عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، مع دعم تصوير الفيديو بما يصل إلى 8K و30 إطار للثانية.

من ناحية الصوت فالهاتف يتفوّق أيضًا، حيث يقدّم صوت ستيريو مع سماعات أمامية كما يدعم تقنيات بلوتوث 5.2 وواي فاي 6E وشبكات الجيل الخامس وكذلك NFC والمزيد! الهاتف سيتوفّر بالألوان الأسود والأبيض، بينما إصدار برو ألتيميت سيدعم فقط اللون الأسود المطفي!

إكسسوارات سيدعمها الهاتف:

فيما يلي صورة الهدايا التي ستأتي مع النسخة الأعلى ASUS ROG Phone 5 Pro Ultimate:

أسعار وموعد توفّر الهاتف

الهاتف يأتي بسعر يبدأ عند 950 دولار أمريكي للإصدار الأضعف والأقل ذواكر، ويصل إلى 1187 دولار أمريكي لأعلى إصدار من ASUS ROG Phone 5 العادي، في حين أن إصدار برو الذي يختلف في الذواكر سيصل إلى 1425 دولار أمريكي. أما إصدار ROG Phone 5 Ultimate فسيصل سعره إلى 1545 دولار أمريكي.