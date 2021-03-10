تقرير – لماذا خفضت ابل إنتاج ايفون 12 ميني ؟!

قبل عدة أشهر أطلقت ابل أربعة إصدارات مختلفة من هواتف ايفون 12 وبرغم المبيعات المرتفعة التي حققتها سلسلة الايفون الجديدة إلا أن هناك إصدار واحد منها لم يحقق النتائج المرغوبة، وهو هاتف ايفون 12 ميني الأصغر.

ضعف الإقبال وراء خفض الإنتاج

وفقاً لأحدث التقارير الواردة من موقع Nikkei الإخباري، فإن ابل قد أبلغت بالفعل شركائها والموردين الخاصين بها بخفض إنتاج هاتف ايفون 12 ميني خلال النصف الأول من عام 2021 لضعف مبيعاته.



هذا التغيير الجديد في سياسة ابل يعتمد على خفض إنتاج الأجهزة الأقل مبيعاً لصالح الإصدارات الأخرى الأكثر مبيعاً وهي الإصدارات الأغلى: ايفون 12 وايفون 12 برو و برو ماكس.

يتوقع أن تبيع ابل نحو 75 مليون هاتف من سلسلة ايفون 12 خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري، وبانخفاض 20% عن العام الماضي. هذا الانخفاض يلام عليه هاتف ايفون 12 ميني نتيجة ضعف مبيعاته.

هل أخطأت ابل بشأن ايفون 12 ميني؟

في مطلع العام الماضي، أطلقت ابل هاتف ايفون SE الجيل الثاني، والذي يعتبر صغير الحجم مثل هاتف ايفون 8 مع مواصفات محسنة. ويبدو أن الإقبال الكبير عليه هو الذي دفع ابل لإطلاق نسخة رابعة من الايفون بحجم صغير مثل ايفون 12 ميني.

هاتف ايفون 12 ميني هو النسخة الأرخص والأصغر من سلسلة ايفون 12 فهو يحمل شاشة بقياس 5.4 إنش مع معالج Apple A14. ودعم شبكات الجيل الخامس وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS.

هذه التقارير التي تتحدث عن ضعف الإقبال على ايفون 12 ميني ليست بجديدة بل تعود إلى أشهر ماضية. في نفس الوقت، هناك إقبال متزايد على اقتناء الإصدارات الأغلى مثل ايفون 12 برو / برو ماكس. يبدأ سعر ايفون 12 ميني من 700 دولاراً أمريكياً.