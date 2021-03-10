موتورولا تُطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Moto G10 Power.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60 HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، ومعيار IP52 لمقاومة الماء والغبار.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 130 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية