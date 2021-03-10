لقاح كورونا يلمّ شمل مُسعف وجدّته

نجح لقاح كورونا في الجمع بين مُسعفٍ وجدّته اللذين افترقا لعامٍ كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

حيث شهدت مقاطعة مونتغومري في الواقعة في ولاية ماريلاند قيام المسعف “مايك ريشن” البالغ من العمر 28 عاماً، بمنح لقاح كورونا لجدته شيرلي دونالدسون البالغة من العمر 90 عاماً، بعدما افترقا لعامٍ كاملٍ بسبب فيروس كورونا.

وقالت الجدة إنّها اعتادت على رؤية حفيدها بشكل يومي، إلّا أنّ الوباء حرمها منه لمدة عامل كامل، وعبّرت عن سعادتها لحصولها على التطعيم من قبل حفيدها.

وأكدت معاناتها من الوحدة لعدم مقابلتها حفيدها وباقي أفراد الأسرة اللذين كانوا بعيدين عنها، بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال مايك ريشن إنّه يديه ارتجفتا عندما أعطى الحقنة لجدته، رغم إعطائه مئات الجرعات خلال الفترة السابقة.

يُذكر أنّ أفراد الأسرة يستعدون للاجتماع مع الجدة بعد الحصول على لقاحات فيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

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