على مرضى التهاب المفاصل إجراء فحوصات القلب بشكل دوري

دعت الرابطة الألمانية لاختصاصيي الأمراض الروماتيزمية، مرضى التهاب المفاصل الروماتيزي لإجراء فحوصات القلب بشكل دوري.

وبررت السبب بارتفاع احتمال إصابة هؤلاء المرضى بخطر الإصابة بالرجفان الأذيني والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى أنّ تناول بعض الأدوية كالجلوكوكورتيكويد ومضادات التهابات المفاصل غير الستيرويدية، يؤدي لحدوث خلل في نظم القلب.

وطالبت مرضى التهاب المفاصل الروماتيزي بتجنب عوامل المرض الأخرى التي تؤدي لحدوث مشاكل واضطرابات في القلب، كالتدخين، البدانة، مع الحرص على علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم أو ضغط الدم المرتفع أو السكري.

يذكر أنّ التهاب المفاصل الروماتيزي يعدّ واحداً من أمراض الالتهابات الروماتيزية، التي تُحدث تغيراً ملحوظاً بالأوعية الدموية مبكراً، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

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