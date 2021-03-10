آبل تحدث أنظمة تشغيلها للتخلص من ثغرة في WebKit

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة تشغيلها للتخلص من ثغرة متعلقة بمحرك WebKit الذي تطوره الشركة ويعمل عليه متصفح سفاري، حيث قامت بتحديث نظام آيفون إلى النسخة iOS 14.4.1 وهو الحال مع نظام آيباد iPadOS، بجانب تحديث نظام ماك إلى النسخة macOS 11.2.3.

وتوصي آبل مستخدمي أجهزتها بتنزيل وتثبيت الإصدارات الجديدة في أسرع وقت ممكن لتجنب أي اختراقات أمنية من الممكن أن تواجههم.

كان باحثون من شركتي جوجل ومايكروسوفت قد اكتشفوا ثغرة أمنية في WebKit الذي تبني عليه آبل متصفحها سفاري، وتتيح هذه الثغرة للقراصنة بوضع رموز برمجية خبيثة على أجهزة المستخدمين من خلال المتصفح ومحتوى الويب، تتيح لهم الوصول إلى البيانات فيما بعد.

وتأتي هذه التحديثات بشكل مبكر من الشركة قبل إطلاقها التحديثات المنتظرة من أنظمتها المتمثلة في iOS 14.5 و macOS 11.3.

ويمكن للمستخدمين تنزيل وتثبيت التحديثات الأخيرة من آبل على أجهزتهم، بالخطوات التالية:

تحديث iOS 14.4.1 لهواتف آيفون ونسخة iPadOS لأجهزة آيباد

فتح إعدادات التطبيق، ثم اختيار عام، وبعدها اختيار تحديث النظام وتركه يبحث عن التحديث لتنزيله وتثبيته.

تحديث macOS 11.2.3 لأجهزة ماك

النقر على قائمة تفضيلات النظام، ثم اختيار تحديث النظام وتركه لتنزيل الإصدار الأخير وتثبيته.

ونحن بدورنا ننصح بتثبيت الإصدارات الأخيرة من أنظمة آبل لتفادي أي مشاكل تعرض خصوصيتكم ومعلوماتكم للخطر.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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