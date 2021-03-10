ديل تُطلق حاسوباً جديداً بمواصفات مميزة

طرحت شركة ديل الأمريكية حاسوبا جديدأ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Laatitude 9420.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Core i7 من إنتل، ومعالج رسوميات Intel Xe، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1600*2560 بيكسل، قابلة للطي بدرجة 360 درجة لتتحول لأداة مميزة لعرض الفيديوهات والأفلام وتصفح الإنترنت بدقة عالية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز على شكل قرص صلب بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 32 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب باحتوائه على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات، وباحتوائه على تقنية SafeShutter التي تساعد على التحكم بكاميرا الويب، وتعمل على إغلاق كاميرا الويب بشكل تلقائي في حال عدم استخدامها.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ حاسوبها الجديد يعمل مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية، وشبكات الـ5G بسبب احتوائه على شرائح مودم من نوع Qualcomm Snapdragon X20 وX55.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر الحاسوب الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق.

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