أحمد عز يعود للسينما من بوابة “الجريمة”

أعلن الفنان المصري عن عودته لعالم السينما، وذلك من خلال فيلم الجريمة الذي بدأ بتصويره يوم أمس الثلاثاء.

وسيُجسد النجم المصري في الفيلم شخصية مجرم يقوم بارتكاب عدة جرائم لحساب أشخاص آخرين، قبل أن يتورط في جريمة كبرى تجبره على الاعتراف بكافة الجرائم التي ارتكبها في حياته، ليصبح بعدها مطارداً من قبل الأشخاص الذين دفعوه لارتكاب تلك الجرائم.

وسيشارك في الفيلم الذي سيتولى إخراجه شريف عرفة، نخبة من نجوم السينما العربية كمنة شلبي، سيد رجب، نبيل عيسى، وماجد الكدواني.

يُذكر أنّ النجم المصري انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في مسلسل هجمة مرتدة، الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني القادم، والذي سيكون من بطولة هند صبري، هشام سليم، وماجدة ذكي وغيرهم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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