الحركة المسرحية في هون تودع الفنان “عثمان العطشان”

ودعت الأوساط الفنية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة هون -الأربعاء- الفنان والناشط المدني “عثمان محمد صالح العطشان” بعد أن وافته المنية في مدينة البيضاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بعد وصوله من مدينته هون في زيارة لإبنته في الجبل الأخضر.

ولد “عثمان أمحمد” في مدينة اجدابيا سنة 1957م وعاش وترعرع في مدينة هون حتى وفاته وكان قد انتسب في سن مبكرة للحركة الكشفية ويعد من قدمائها في المدينة ووصل إلى مرتبة قائد كشفي وله الشارة الخشبية وأوسمه عليا في القيادات الكشفية.

أُعتقل الفقيد مرتين في عهد النظام السابق في قضايا رأي وقضى مدداً في سجون النظام بلغت في مجموعها “6” سنوات لمجرد الشبهات بالانتساب إلى تنظيمات سياسية ولم يتجاوز عمره العشرينيات في حقبة السبعينيات من القرن الماضي.

انتسب للحركة المسرحية مبكراً عندما كانت فرقة مسرح هون ضمن النشاط الثقافي لنادي هون الأهلي “الإخاء حالياً” ثم عاد للفرقة ممثلاً ومخرجاً بعد استقلالية الفرقة وإعادة تأسيسها في خريف 1996 م وكان عضواً مؤسساً فيها ومديراً للشؤون الإدارية والمالية.

وشارك الفقيد بالتمثيل أولاً في مسرحية “لعبة السلطان والوزير” من إخراج الفنان العراقي “عدنان أبوتراب” والنص للكاتب المسرحي الليبي “عبدالله بويصير” ثم كانت مشاركة الفقيد في فصول كوميدية عبر مسرحية السماح على إيقاع الجيرك التي عرضتها الفرقة لأكثر من “20” مرة وهي من إخراج مخرج الفرقة الفنان العراقي الراحل عدنان أبوتراب وتأليف الكاتب السوري الراحل “وليد إخلاصي”،وشاركت بها الفرقة في مهرجان المسرح الوطني الذي التأم في طرابلس سنة 1999 م .

واتبعها بمشاركة في مسرحية “تلة البساط” من إخراج “أبوتراب” وتأليف الكاتب المسرحي “علي عبدالرحمن مازن” ، ثم في الإدارة المسرحية لمسرحية “برج القهوة” من إخراج الفنان المغربي الراحل أبويحي عزاوي وتأليف الكاتب عبدالوهاب قرينقو والتي شاركت بها الفرقة في المهرجان المسرح الوطني الليبي الذي احتضنته مسارح وقاعات مدن الجبل الأخضر في شحات والبيضاء وسوسة ودرنة سنة 2008 م.

نبغ الفقيد بعد تجربته المسرحية في “الطب البديل والتداوي بالأعشاب والحجامة والنباتات الطبية والتغذية العلاجية” الذي اهتم به في وقت مبكر إلى جانب مواهبه الأخرى فكانت له حلقات إرشاديه وتثقيفيه وعلاجيه في الطب البديل في الراديوهات والتلفزيونات الليبية، وعتمد معالجاً بالحجامة والطب التكميلي بالعيادات الخاصه المعتمده قانونياً داخل ليبيا.

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