سامسونج ستعقد حدث Galaxy Awesome Unpacked في 17 مارس – إليك التفاصيل

أعلنت سامسونج اليوم رسميًا عن حدث Galaxy Awesome Unpacked، وهو الحدث الذي ستعقده الشركة في السابع عشر من مارس الجاري، وبالرغم من أن الشركة لم توضح المنتجات التي ستعلن عنها ضمن الحدث إلا أن التوقعات قد ظهرت، وبالطبع سنشهد الكشف عن هواتف جديدة!

ما الذي سنراه في حدث Galaxy Awesome Unpacked

الحدث القادم وبنسبة كبيرة جدًا سيتمحور حول الإعلان عن هواتف سامسونج المنتظرة للفئة المتوسطة، وهي هواتف سامسونج جالكسي A52 وسامسونج جالكسي A72، والهواتف الجديدة ستأتي في إصداريّ 5G و4G حسب البلدان التي سيتم إطلاقها فيها، والتوقعات قد أشارت إلى هذه الهواتف نظرًا لأنها قد تسرّبت بالكامل تقريبًا دون أي إعلان رسمي من طرف سامسونج.

الحدث سينعقد في 17 مارس في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسابقًا كنا قد شاركناكم تسريب “الظهور الأول عالميًا لهاتف جالكسي A52 المنتظر يكون على متجر سعودي“.

حتى الآن لا نعلم معنى كلمة Awesome في اسم الحدث، والذي يكون عادةً بالاسم Galaxy Unpacked فقط، ولعل حرف A في هذه الكلمة هو دلالة على سلسلة جالكسي A! لا أحد يعلم، لكن هناك توقعات كثيرة تشير إلى أن الحدث لن يتمحور فقط حول هاتفيّ A52 وA72 بل قد يشهد الكشف عن منتجات أو خدمات أخرى، لكن لا توجد أي توقعات حول هذه الخدمات أو المنتجات!