واتس اب سوف يتوقف عن العمل على بعض هواتف الايفون القديمة!

واتس اب تطبيق المحادثة الأشهر عالمياً سوف يتوقف عن العمل على بعض هواتف الايفون القديمة بداية من التحديث القادم للتطبيق.

ما هي هواتف الايفون القديمة التي سيتوقف عنها واتس اب؟

وفقاً لموقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتس اب، فإنه ابتداءً من التحديث التالي للتطبيق والذي سيحمل رقم 2.21.50 لن يعمل واتس اب على هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 9.

حالياً يتم اختبار تحديث واتس اب 2.21.50 وسوف يتم إطلاقها في وقت لاحق، وقتها لن يعمل التطبيق على هواتف الايفون التالي ذكرها.

حالياً هواتف الايفون التي تعمل بتحديث iOS 9 هي هواتف ايفون 4 وايفون 4s وعند التحديث لن يعمل التطبيق وسوف يطلب تحديث نظام iOS إلى إصدار أحدث.

لا توجد تحديثات iOS متاحة تالية لهواتف iPhone 4 و iPhone 4s بعد iOS 9 وبالتالي فليست هناك فرصة لتشغيل واتس اب عليها بعد ذلك.

مالكو هواتف ايفون 5 عليهم تحديث هواتفهم أيضاً إلى تحديث iOS 10 أو أحدث لكي لا يتوقف واتس اب عن العمل.

هواتف ايفون 4 وايفون 4s ليس لها انتشار واسع الآن، وربما استخدامها الأساسي كهاتف ثانوي لإضافة خط أو حساب واتس اب ثاني بجانب الهاتف الأساسي.

هذا القرار لن يضر كثيراً مستخدمي واتس اب، وفي حالة حدوث ضرر وعدم القدرة على الترقية إلى إصدارات أحدث من الايفون، يفضل الإبقاء على التطبيق كما هو وعدم القيام بتحديثه مؤقتاً لكي لا يتوقف عن العمل فجأة.

مؤخراً، يواجه التطبيق انتقادات واسعة بسبب تعديل سياسة الخصوصية رغم ذلك يظل التطبيق مستمراً في تقديم مزايا جديدة مثل توفير مكالمات الصوت والفيديو على الحاسوب و تشفير النسخ الاحتياطية وغير ذلك.