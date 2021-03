5 فوائد غير معروفة لعصير الليمون تعرف عليها ؟

عصير الليمون استخدم كعلاج طبيعي لمئات السنين، بسبب خصائصه العديدة المفيدة للصحة، بما في ذلك تعزيز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن وحتى المساعدة في الهضم. وفقا لموقع أكسبريس.

ويحتوي عصير الليمون على عدد من الفوائد الصحية المبلغ عنها، وذلك بسبب محتواه الغني بفيتامين C والبوتاسيوم والفولات.

ويمكن أن تكون إضافة عصير الليمون بانتظام إلى النظام الغذائي المفتاح لمساعدتك على إنقاص الوزن، أو حتى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

ويعد الليمون من أكثر أنواع الحمضيات شيوعا، وعادة ما تستخدم عصائره أثناء الطهي أو في إعداد الخبز.

وهذه خمس طرق “لا تصدق” يمكن لعصير الليمون أن يحسن بها صحتك:

– يعزز الهضم

قال مزود الرعاية الصحية الأمريكي UPMC، إن الليمون يمكن أن يحسن عملية الهضم.

ويحتوي اللب على نوع من الألياف التي تشجع على إنتاج الإنزيمات. وتساعد هذه الإنزيمات على التخلص من النفايات غير المرغوب فيها من الجسم.

كما أن الجمع بين لب الليمون وقشره يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالإمساك.

– حصى الكلى

يمكنك تقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى عن طريق إضافة المزيد من عصير الليمون إلى نظامك الغذائي.

ويمنع العصير تراكم الكالسيوم، والذي قد يؤدي إلى حصوات الكلى.

وأشار مركز UPMC: “عصير الليمون يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق رفع مستويات حمض السيترات (حمض الليمون) في البول. والسيترات يرتبط بالكالسيوم، ما يساعد على منع تكون حصوات الكلى”.

– فقدان الوزن

يقترح بعض الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن إضافة المزيد من عصير الليمون إلى النظام الغذائي، حيث يحتوي العصير على البكتين، ما يزيد من الإحساس بالشبع لفترة أطول.

وزيادة الشعور بالشبع يقلل من فرص تناول الوجبات الخفيفة في وقت لاحق من اليوم، ما يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي.

ونسبة الألياف العالية في الليمون يمكن أن تؤدي أيضا إلى انخفاض وزن الجسم والدهون.

– يحسن البشرة

يمكن لخصائص الليمون الطبيعية المضادة للبكتيريا أن تقشر الجلد، وتساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.

ويمكن لفيتامين C أيضا أن يعزز تخليق الكولاجين، ما يضيف طبقة أخرى من الحماية للجلد.

– مخاطر الإصابة بمرض السكري

يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من عصير الليمون إلى النظام الغذائي إلى تقليل فرص الإصابة بأعراض مرض السكري.

حيث أن العصير غني بالألياف، ما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب ارتفاع السكر في الدم.

The post 5 فوائد غير معروفة لعصير الليمون تعرف عليها ؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا