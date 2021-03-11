سبها: الوضع الوبائي في المدينة سيء وسجلت إصابات بين الأطفال

قال المُتحدث باسم مجلس الحكماء سبها حسن الرقيق في تصريح للرائد الخميس، إن الوضع الوبائي في المدينة سيء وهناك ازدياد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة؛ بسبب ضعف الإمكانيات ونقص الحاد في الأدوية والتعقيم والأكسجين.

وأوضح الرقيق أن أغلب المُصابين في المدينة كبار في السن أعمارهم تتجاوز الـ 60 عام، وسجلت المدينة بعض إصابات للأطفال، لافتاً إلى أن أغلب المُصابين مُلتزمين بالحجر المنزلي والحالات الحرجة فقط تدخل إلى مراكز العزل مُشيراً أن مُعدل الوفيات مُستقر مند نوفمبر الماضي إلى الآن.

وبيٌن الرقيق أن المدينة فرضت قرار حظر التجوال بسبب ثلاثة مُوظفين مُخالطين في مدرستين مُعتبراً أن هدا الإجراء “عبثي وغير صحيح”، مُوضحاً أن المدارس مُلتزمة بالإجراءات الاحترازية ولديها استعداد من ناحية المُعقمات ومنع دخول الطلاب إلى الفصل الدراسي دون ارتداء الكمامات، ولم تُسجل المدينة إصابات للطلاب.

وأضاف الرقيق أن سيتم افتتاح مركز عزل الشاطئ السبت القادم سيخفف على المركز العزل في المدينة.

يُذكر أن المجلس البلدي سبها أعلن الثلاثاء، حظر التجوال بالمدينة وقفل المحلات التجارية إغلاق الجامعات والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وصالات المناسبات والصالات الرياضية، وإيقاف كافة المناشط بأشكالها المختلفة، لمدة أسبوعين من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 8 صباحا؛ لزيادة الحالات النشطة والوفيات؛ بسبب فيروس كورونا.

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