شركة “تيك توك” تُطلق خاصية جديدة لمُحاربة التنمّر

كشفت شركة “تيك توك” عن إطلاقها خاصية جديدة لمكافحة التنمر والمحتوى غير اللائق الذي يُنشر عبر التطبيق.

وستعمل الخاصية الجديدة على تنبيه المستخدم، في حال احتوى المحتوى الذي ينشره على مشاهد غير لائقة أو كلمات مخالفة لقوانين التطبيق.

وأكدّ المسؤولون في “تيك توك” أنّ الميزة لن تقتصر على الأشخاص الذين يقومون بنشر المحتوى وحسب، بل ستشمل التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة أو تدلّ على التنمّر، حيث سيقوم التطبيق بتنبيه الشخص قبل اعتمادها في التعليقات.

وسيكون بإمكان المستخدم، عند ظهور التنبيه، تعديل المنشور ليصبح جاهزًا للنشر، أو تفعيل خيار النشر على أي حال، وفي هذه الحالة سيقوم “الفلتر” الجديد المتابع للمحتوى المسيء، بحذفه من “تيك توك”.

وأشار المسؤولون إلى أنّ هذه الخاصية تهدف إلى نشر المحبة والألفة بين الناس، والحدّ من الكراهية والتنمّر.

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