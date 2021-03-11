خطفت القلوب.. كلبة تحمي أرانب صغيرة من هجوم الصقور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع للكلبة “أوتيس”، وهي تقوم بحماية أرانب صغيرة، فقدت والدتها من هجوم الصقور.

وقالت جينا لايغل، صاحبة الكلبة، والتي تعيش في تورينغتون في ولاية منهاتن، إنّ كلبتها تنبّهت لوجود صغار الأرانب في الحقل المجاور لحقلها، حيث كانت الصقور تحاول افتراسها؛ الأمر الذي حملها على الدفاع عنها، ثم قامت بنقل الأرانب الصغيرة إلى مكان آمن وبدأت في لعقها.

وحظي المقطع بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث أُعجب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف الكلبة، وقالوا إنّها أنقذت الأرانب الصغيرة من الموت المحتّم.

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