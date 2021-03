بيع نَعْلَيْ ونستون تشرشل مُقابل 44 ألف دولار فقط

نعلان كان يملكهما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل بيعا في المزاد مقابل 32 ألف جنيه إسترليني 44 ألف دولار حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعرضت دار مزادات «بيلمانس»، يوم الثلاثاء، قطعتين من مقتنيات تشرشل للبيع في المزاد. وبالإضافة إلى زوج النعل المخملي الأزرق الذي يعود لخمسينات القرن الماضي، عرضت للبيع أيضاً كأس براندي تخص تشرشل مزينة بحروف متداخلة تعود لنحو عام 1960.

وكان السعر التقديري للنعلين يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني، ولكن سعرهما في نهاية المزاد وصل إلى 32 ألف جنيه أسترليني، بعد حرب مزايدة بين جامعي تحف من بريطانيا والولايات المتحدة.

وبيعت كأس البراندي، وهي كوب له وعاء كبير على شكل زهرة تيوليب مزين بالمينا البيضاء، بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني، بعد ما كان مقدراً بيعها بسعر بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وبيعت القطعتان لأول مرة من قبل عائلة تشرشل بدار «سوذبي» للمزادات في يوليو 1998.

